Горе-отец из Сочи отправится в колонию. Но не из-за жонглирования младенцем

Краснодарский краевой суд вынес приговор родителям, которые жонглировали двухмесячной дочкой, как куклой, в нацпарке Сочи. Отец и мать должны выплатить штраф в 60 тысяч рублей по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Но это ещё не всё.

— Кравцов И.В. (отец. — Прим. Лайфа) также признан виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков и психотропных веществ), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца в колонии-поселении, — сообщили в пресс-службе суда.

Следствие доказало, что семейная пара с рождения малышки не исполняла надлежащим образом свои родительские обязанности и использовала "непедагогические и жестокие методы воспитания". Сразу после появления девочки на свет супруги отправились жить в палатке в лесу. При этом мать кормила дочку грудным молоком после употребления наркотиков, а отец с ней устраивал опасные игры.