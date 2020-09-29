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Горе-отец из Сочи отправится в колонию. Но не из-за жонглирования младенцем

За ненадлежащее исполнение родительских прав придётся ответить и матери малышки.

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Краснодарский краевой суд вынес приговор родителям, которые жонглировали двухмесячной дочкой, как куклой, в нацпарке Сочи. Отец и мать должны выплатить штраф в 60 тысяч рублей по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Но это ещё не всё.

Кравцов И.В. (отец. — Прим. Лайфа) также признан виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков и психотропных веществ), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца в колонии-поселении, — сообщили в пресс-службе суда.

Следствие доказало, что семейная пара с рождения малышки не исполняла надлежащим образом свои родительские обязанности и использовала "непедагогические и жестокие методы воспитания". Сразу после появления девочки на свет супруги отправились жить в палатке в лесу. При этом мать кормила дочку грудным молоком после употребления наркотиков, а отец с ней устраивал опасные игры.

"Игравший" с ребёнком в Сочи отец рассказал на допросе о "своих представлениях" о воспитании детей — видео

По его мнению, подобное обращение может дать правильное формирование суставов и костного аппарата малыша.

Из-за такой игры на пару и обратили внимание. Мужчина пожонглировал маленьким ребёнком, держа его за одну ногу вниз головой, а мать сняла "игру" на видео и поделилась им в соцсетях. Реакция оказалась не такой, как ожидали горе-родители. Правоохранители начали проверку и быстро разыскали супругов. Им пришлось объясняться в полиции.

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