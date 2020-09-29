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Житель Воронежа избил в подъезде подростка из-за сломанной игрушки — видео

Теперь у неадекватного мужчины большие проблемы — ему грозит уголовное дело.

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Видео © Соцсети

В Воронеже камеры видеонаблюдения в подъезде многоэтажного дома сняли избиение мужчиной подростка. На кадрах видно, как вслед за ребёнком в тамбур врывается бородатый мужчина и сразу наносит удар мальчику по лицу. Подросток падает на пол, тогда нападавший уже пинает его. Лишь после этого он начинает что-то эмоционально говорить ребёнку, зовёт его войти вместе в лифт.

В соцсетях местные жители рассказали, что причиной агрессии мужчины якобы стала сломанная подростком игрушка. Тот её переехал на самокате. Теперь установлением всех обстоятельств инцидента начал заниматься Следственный комитет.

В рамках доследственной проверки будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств и дана оценка действиям мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

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