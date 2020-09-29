Голикова назвала причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России вырос в 1,7 раза, основной наблюдается в Москве. Вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания правительства с президентом Владимиром Путиным озвучила основные причины увеличения числа заболевших.

— Сегодня, по данным опросов, которые мы проводим, 80–85% заболевших говорят, что причиной является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях. В этой связи если не хотим ограничительных мероприятий, которые были в марте — апреле, мы должны жёстко соблюдать требования, — отметила Голикова.