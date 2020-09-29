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Голикова назвала причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Она призвала поберечь себя и близких, а также отнестись с уважением к врачам, которые находятся на передовой борьбы с заболеванием.

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Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России вырос в 1,7 раза, основной наблюдается в Москве. Вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания правительства с президентом Владимиром Путиным озвучила основные причины увеличения числа заболевших.

Сегодня, по данным опросов, которые мы проводим, 80–85% заболевших говорят, что причиной является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях. В этой связи если не хотим ограничительных мероприятий, которые были в марте — апреле, мы должны жёстко соблюдать требования, — отметила Голикова.

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А во время работы сотрудников призывают размещать на разных этажах, в отдельных кабинетах, организовать несколько рабочих смен.

Она добавила, что около 25% пациентов переносят коронавирус бессимптомно, при этом возросла заболеваемость детей и людей старше 65 лет.

Ранее эксперты рассказали, когда ждать новое плато по заболеваемости коронавирусом в России и будет ли новый пик.

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