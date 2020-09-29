В Совфеде поддержали решение властей Москвы о продлении каникул для школьников

Решение мэра Москвы Сергея Собянина о переводе московских школ на двухнедельные каникулы в октябре является верным и принято в соответствии с рекомендациями санитарных врачей, а также с учётом осеннего подъёма заболеваемости. Это отметила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

— Где-то один класс, несколько классов переходят на дистанционное обучение, если вдруг выявилось заболевание у педагога или у кого-то из детей, кто-то был в контакте. Либо конкретная школа или, допустим, блок начальных классов. На мой взгляд, решение продлить осенние каникулы, причём это сделать одномоментно, чтобы в каждой школе было одинаково по срокам, достаточно разумное, востребованное временем, — заявила в интервью RT парламентарий.

Гумерова также отметила, что вряд ли увеличение срока отдыха для школьников негативно скажется на процессе обучения, ведь многие школы сами выбирают учебные программы.

— Это как раз та мера, которая поможет снизить риски заболевания и вспышки заболеваемости, в том числе и по ковиду, — добавила сенатор.