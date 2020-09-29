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В Совфеде поддержали решение властей Москвы о продлении каникул для школьников

Как подчеркнули в верхней палате парламента, субъекты РФ вправе самостоятельно принимать решения о мерах борьбы с распространением коронавируса.

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Фото © ТАСС / Валентина Певцова

Решение мэра Москвы Сергея Собянина о переводе московских школ на двухнедельные каникулы в октябре является верным и принято в соответствии с рекомендациями санитарных врачей, а также с учётом осеннего подъёма заболеваемости. Это отметила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Где-то один класс, несколько классов переходят на дистанционное обучение, если вдруг выявилось заболевание у педагога или у кого-то из детей, кто-то был в контакте. Либо конкретная школа или, допустим, блок начальных классов. На мой взгляд, решение продлить осенние каникулы, причём это сделать одномоментно, чтобы в каждой школе было одинаково по срокам, достаточно разумное, востребованное временем, — заявила в интервью RT парламентарий.

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К весенним показателям заболеваемость не вернётся, уверены медики.

Гумерова также отметила, что вряд ли увеличение срока отдыха для школьников негативно скажется на процессе обучения, ведь многие школы сами выбирают учебные программы.

Это как раз та мера, которая поможет снизить риски заболевания и вспышки заболеваемости, в том числе и по ковиду, — добавила сенатор.

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А во время работы сотрудников призывают размещать на разных этажах, в отдельных кабинетах, организовать несколько рабочих смен.

Как сообщал Лайф, такие длительные каникулы ожидают столичных школьников с 5 по 18 октября.

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