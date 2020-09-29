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В Москве за сутки выявили ещё 2300 случаев коронавируса

Рост заболевших связывают с увеличением числа тестов, более активным использованием транспорта и сезонными простудными заболеваниями.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

За сутки в Москве выявлено 2300 новых случаев коронавируса. Причём за это же время в столице после лечения выздоровело 1227 пациентов, а всего число поборовших болезнь превышает уже 247 тысяч. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Рост числа заражённых в столице объясняется целым рядом факторов. Во-первых, горожане сдают больше тестов на CoViD-19 — каждый день проводится порядка 60 тысяч исследований на коронавирус. Во-вторых, москвичи стали активнее пользоваться общественным и личным транспортом.

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А во время работы сотрудников призывают размещать на разных этажах, в отдельных кабинетах, организовать несколько рабочих смен.

В-третьих, люди вернулись из отпусков, стали выходить в офисы работники, трудившиеся на удалёнке, жители других регионов приехали в столицу на сезонные заработки, студенты и школьники начали обучение. Кроме того, возобновляется и туризм — с середины июня в городе побывало уже более полутора миллионов гостей из регионов РФ. Также рост заболевших связывают с сезонными простудными заболеваниями, что характерно не только для России.

Ранее эксперты рассказали, когда ждать новое плато по заболеваемости коронавирусом в России и будет ли новый пик.

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