В России за сутки выявили 8232 человека с коронавирусом

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Ещё 8232 человека с коронавирусной инфекцией выявлены в России. Статистику за прошлые сутки приводит федеральный оперативный штаб.
— За последние сутки в России выявлено 8232 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 2274 случая (27,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.
Россиянам рассказали, когда ждать плато по заболеваемости коронавирусомК весенним показателям заболеваемость не вернётся, уверены медики.
За всё время эпидемии в стране выявлено 1 167 805 человек с коронавирусом. Скончалось 20 545 человек (160 за сутки), выздоровело 952 399 человек (6479).
Ранее Лайф рассказывал, что аналитики спрогнозировали три сценария развития ситуации с коронавирусом в России. Согласно самому вероятному из них, страна достигнет нового пика заболеваемости CoViD-19 через две или три недели.
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