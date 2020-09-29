В России за сутки выявили 8232 человека с коронавирусом

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Ещё 8232 человека с коронавирусной инфекцией выявлены в России. Статистику за прошлые сутки приводит федеральный оперативный штаб.

— За последние сутки в России выявлено 8232 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 2274 случая (27,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

За всё время эпидемии в стране выявлено 1 167 805 человек с коронавирусом. Скончалось 20 545 человек (160 за сутки), выздоровело 952 399 человек (6479).