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В России за сутки выявили 8232 человека с коронавирусом

Справилось с этим заболеванием в стране уже более 950 тысяч человек.

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Фото © EPA

Данные © Оперативный штаб

Данные © Оперативный штаб

Ещё 8232 человека с коронавирусной инфекцией выявлены в России. Статистику за прошлые сутки приводит федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 8232 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 2274 случая (27,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

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К весенним показателям заболеваемость не вернётся, уверены медики.

За всё время эпидемии в стране выявлено 1 167 805 человек с коронавирусом. Скончалось 20 545 человек (160 за сутки), выздоровело 952 399 человек (6479).

Ранее Лайф рассказывал, что аналитики спрогнозировали три сценария развития ситуации с коронавирусом в России. Согласно самому вероятному из них, страна достигнет нового пика заболеваемости CoViD-19 через две или три недели.

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