Госдума частично переходит на удалёнку

За неделю с коронавирусом было госпитализировано ещё восемь депутатов.

Госдума РФ частично переходит на удалёнку. Такое решение принято из-за увеличения числа заболевших коронавирусом парламентариев. Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что уже 18 депутатов госпитализированы с CoViD-19.

— У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом. Сегодня 18 депутатов. Всего депутатов заболевших, переболевших, имеющих антитела у нас сейчас 60, — отметил Володин.

Он ещё раз призвал парламентариев соблюдать меры предосторожности и предложил часть структур Госдумы перевести на удалёнку, часть работы перевести в формат видеоконференции, сократить количество посетителей и изменить рассадку в зале пленарных заседаний.