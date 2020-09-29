Госдума частично переходит на удалёнку
Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
За неделю с коронавирусом было госпитализировано ещё восемь депутатов.
Госдума РФ частично переходит на удалёнку. Такое решение принято из-за увеличения числа заболевших коронавирусом парламентариев. Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что уже 18 депутатов госпитализированы с CoViD-19.
— У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом. Сегодня 18 депутатов. Всего депутатов заболевших, переболевших, имеющих антитела у нас сейчас 60, — отметил Володин.
Он ещё раз призвал парламентариев соблюдать меры предосторожности и предложил часть структур Госдумы перевести на удалёнку, часть работы перевести в формат видеоконференции, сократить количество посетителей и изменить рассадку в зале пленарных заседаний.
Ранее из-за увеличения числа заболевших коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин призвал крупные компании вернуть на удалёнку часть сотрудников. Треть сотрудников мэрии тоже перейдут на дистанционную работу.