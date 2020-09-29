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Госдума частично переходит на удалёнку

За неделю с коронавирусом было госпитализировано ещё восемь депутатов.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Госдума РФ частично переходит на удалёнку. Такое решение принято из-за увеличения числа заболевших коронавирусом парламентариев. Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что уже 18 депутатов госпитализированы с CoViD-19.

 У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом. Сегодня 18 депутатов. Всего депутатов заболевших, переболевших, имеющих антитела у нас сейчас 60, — отметил Володин.

Он ещё раз призвал парламентариев соблюдать меры предосторожности и предложил часть структур Госдумы перевести на удалёнку, часть работы перевести в формат видеоконференции, сократить количество посетителей и изменить рассадку в зале пленарных заседаний.

Более 80% российских компаний планируют сохранить удалёнку

Почти две трети позитивно встретили законопроект об удалённой работе.

Ранее из-за увеличения числа заболевших коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин призвал крупные компании вернуть на удалёнку часть сотрудников. Треть сотрудников мэрии тоже перейдут на дистанционную работу.

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