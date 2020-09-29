Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Путин заявил, что понимает усталость россиян от ограничений из-за коронавируса

По мнению российского лидера, люди не всегда чувствуют и верят, что весь мир столкнулся с очень грозным противником.

175
Post cover

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин понимает усталость россиян от ограничительных мер по борьбе с коронавирусом — ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Однако глава государства напомнил, что это необходимо из-за опасности, которую представляет CoViD-19.

Маски, социальная дистанция, изоляция по месту учёбы людям надоели, и я их прекрасно понимаю! Люди не всегда чувствуют, понимают, а потому не всегда верят, что весь мир столкнулся с очень опасным противником. Инфекция является тихим, незаметным, но очень опасным врагом, — сказал президент.

Путин отметил, что "святая обязанность" объяснять людям необходимость мер защиты от коронавируса лежит на руководителях всех уровней. Он призвал очень аккуратно и тактично, но терпеливо и настойчиво рассказывать россиянам о реальной обстановке и предлагать необременительные, но необходимые меры защиты.

В Кремле подтвердили намерение Путина получить прививку от коронавируса

Дата вакцинации пока не определена.

Ранее Путин призвал россиян соблюдать все рекомендации специалистов по защите здоровья в условиях эпидемии коронавируса.

Выбор редакции

Путин потребовал тщательно следить за качеством питания в школах

сегодня в 13:20

Голикова назвала причины роста заболеваемости коронавирусом в России

сегодня в 12:52

Путин одобрил идею продления "коронавирусных" выплат медикам до конца года

сегодня в 13:05

"Это просто невозможно". Жених Конкиной отверг версию гибели девушки из-за алкоголя

сегодня в 13:12

Девушка сделала селфи с собакой, не заметив маленькую деталь, которая рассмешила абсолютно всех

сегодня в 13:05

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.