Путин заявил, что понимает усталость россиян от ограничений из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин понимает усталость россиян от ограничительных мер по борьбе с коронавирусом — ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Однако глава государства напомнил, что это необходимо из-за опасности, которую представляет CoViD-19.

— Маски, социальная дистанция, изоляция по месту учёбы людям надоели, и я их прекрасно понимаю! Люди не всегда чувствуют, понимают, а потому не всегда верят, что весь мир столкнулся с очень опасным противником. Инфекция является тихим, незаметным, но очень опасным врагом, — сказал президент.

Путин отметил, что "святая обязанность" объяснять людям необходимость мер защиты от коронавируса лежит на руководителях всех уровней. Он призвал очень аккуратно и тактично, но терпеливо и настойчиво рассказывать россиянам о реальной обстановке и предлагать необременительные, но необходимые меры защиты.