Инфекционист назвал семь отличий нынешнего скачка коронавируса от весеннего пика

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов назвал основные отличия нынешней ситуации с распространением коронавируса от весеннего пика. Он выделил семь признаков.

— Главным отличием и преимуществом нынешней ситуации я бы назвал способность быстро и качественно мобилизовать силы и средства на борьбу с новой вспышкой заболеваемости, — сказал он в беседе с КП.

Вторым отличием врач назвал отработку схем стимуляции медиков, вознаграждения и компенсационных выплат для врачей в случае заражения. Третье — устранение дефицита средств индивидуальной защиты для медработников. Также стали известны наиболее эффективные схемы лечения пациентов с тяжёлой формой заболевания и категорий, которые находятся в группе риска.