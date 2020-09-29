Инфекционист назвал семь отличий нынешнего скачка коронавируса от весеннего пика

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов назвал основные отличия нынешней ситуации с распространением коронавируса от весеннего пика. Он выделил семь признаков.
— Главным отличием и преимуществом нынешней ситуации я бы назвал способность быстро и качественно мобилизовать силы и средства на борьбу с новой вспышкой заболеваемости, — сказал он в беседе с КП.
Вторым отличием врач назвал отработку схем стимуляции медиков, вознаграждения и компенсационных выплат для врачей в случае заражения. Третье — устранение дефицита средств индивидуальной защиты для медработников. Также стали известны наиболее эффективные схемы лечения пациентов с тяжёлой формой заболевания и категорий, которые находятся в группе риска.
Седьмое отличие — возрос процент населения с иммунитетом от коронавируса. По мнению Коновалова, особенно это важно для медработников.
В России за сутки выявили 8232 человека с коронавирусомСправилось с этим заболеванием в стране уже более 950 тысяч человек.
Ранее эксперты рассказали, когда ждать новое плато по заболеваемости коронавирусом в России и будет ли новый пик.
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