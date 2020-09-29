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Инфекционист назвал семь отличий нынешнего скачка коронавируса от весеннего пика

По оценке врача, в этот раз будет болеть меньше медработников.

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Фото © Агентство "Москва" / Сандурская Софья

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов назвал основные отличия нынешней ситуации с распространением коронавируса от весеннего пика. Он выделил семь признаков.

Главным отличием и преимуществом нынешней ситуации я бы назвал способность быстро и качественно мобилизовать силы и средства на борьбу с новой вспышкой заболеваемости, — сказал он в беседе с КП.

Вторым отличием врач назвал отработку схем стимуляции медиков, вознаграждения и компенсационных выплат для врачей в случае заражения. Третье — устранение дефицита средств индивидуальной защиты для медработников. Также стали известны наиболее эффективные схемы лечения пациентов с тяжёлой формой заболевания и категорий, которые находятся в группе риска.

Седьмое отличие — возрос процент населения с иммунитетом от коронавируса. По мнению Коновалова, особенно это важно для медработников.

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