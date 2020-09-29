МВД разъяснило, владельцам каких самокатов придётся получать водительские права

Электросамокат с двигателем мощностью более 250 Ватт считается мопедом, поэтому его владелец должен иметь права категории М. Об этом сообщило МВД России в ответ на запрос члена рабочей группы ОНФ по безопасности движения Григория Шухмана.

— Если водитель мопеда нарушает ПДД, то к нему могут быть применены санкции, предусмотренные главой 12 КоАП для обычных водителей, а также меры обеспечения, предусмотренные ст. 27.13 кодекса, — эвакуация мопеда (электросамоката) на штрафстоянку, — приводит ответ министерства "Коммерсант".

Отмечается, что если человек едет на электросамокате мощностью менее 250 ватт, то он считается пешеходом и наказывается за нарушения как пешеход.