Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

Великобритания и Канада ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора, а также высокопоставленных членов белорусского правительства. Об этом говорится в сообщении британского МИД.

— Великобритания ввела санкции исторического значения в отношении Александра Лукашенко, его сына и высокопоставленных фигур в белорусском правительстве в соответствии с новым британским режимом санкций за нарушения прав человека... Такие же санкции были введены Канадой, — приводит текст сообщения РИА "Новости".

По предварительным данным, речь идёт о заморозке активов и запрете въезда на территорию Соединённого Королевства и Канады.