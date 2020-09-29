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Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

По предварительным данным, речь идёт о заморозке активов и запрете въезда на территорию обеих стран.

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Фото © Официальный сайт президента Белоруссии

Великобритания и Канада ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора, а также высокопоставленных членов белорусского правительства. Об этом говорится в сообщении британского МИД.

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В ведомстве также отметили, что не хотели бы "ступать в одну реку дважды".

Великобритания ввела санкции исторического значения в отношении Александра Лукашенко, его сына и высокопоставленных фигур в белорусском правительстве в соответствии с новым британским режимом санкций за нарушения прав человека... Такие же санкции были введены Канадой, — приводит текст сообщения РИА "Новости".

По предварительным данным, речь идёт о заморозке активов и запрете въезда на территорию Соединённого Королевства и Канады.

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Вместе с тем отношения республики с Россией не подвержены времени и конъюнктуре.

Напомним, 23 сентября в Минске внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером Белоруссии, а в Евросоюзе заявили, что своими действиями Лукашенко усугубляет кризис в стране. После этого были проанонсированы санкции.

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