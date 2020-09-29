Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

Великобритания и Канада ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора, а также высокопоставленных членов белорусского правительства. Об этом говорится в сообщении британского МИД.
В Минздраве Белоруссии обвинили протестующих в росте числа случаев CoViD-19В ведомстве также отметили, что не хотели бы "ступать в одну реку дважды".
— Великобритания ввела санкции исторического значения в отношении Александра Лукашенко, его сына и высокопоставленных фигур в белорусском правительстве в соответствии с новым британским режимом санкций за нарушения прав человека... Такие же санкции были введены Канадой, — приводит текст сообщения РИА "Новости".
По предварительным данным, речь идёт о заморозке активов и запрете въезда на территорию Соединённого Королевства и Канады.
Путин назвал беспрецедентным нынешнее внешнее давление на БелоруссиюВместе с тем отношения республики с Россией не подвержены времени и конъюнктуре.
Напомним, 23 сентября в Минске внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером Белоруссии, а в Евросоюзе заявили, что своими действиями Лукашенко усугубляет кризис в стране. После этого были проанонсированы санкции.
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