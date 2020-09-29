Скончался 91-летний эмир Кувейта. Это был старейший арабский лидер

В возрасте 91 года ушёл из жизни эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление канцелярии глав страны.

Это был один из старейших глав государств в мире. И старейший для арабских стран. Кувейтом он руководил с 2006 года.

О госпитализации эмира стало известно ещё в июле. Затем сообщалось, что ему была проведена операция. По данным СМИ, были удалены две опухоли. Реабилитацию он уже получал в США.