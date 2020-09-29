Скончался 91-летний эмир Кувейта. Это был старейший арабский лидер

В возрасте 91 года ушёл из жизни эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление канцелярии глав страны.
Это был один из старейших глав государств в мире. И старейший для арабских стран. Кувейтом он руководил с 2006 года.
Одна из богатейших стран Персидского залива оказалась на грани банкротства после падения цен на нефтьСуществует два варианта выхода из кризиса, но правительство и парламент не могут договориться между собой.
О госпитализации эмира стало известно ещё в июле. Затем сообщалось, что ему была проведена операция. По данным СМИ, были удалены две опухоли. Реабилитацию он уже получал в США.
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Полномочия эмира всё это время выполнял его младший брат, наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.
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