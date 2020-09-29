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Стена огня. Мощный пожар охватил гостиничный комплекс в Новосибирске — видео

На тушение были брошены десятки пожарных и единиц техники.

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Видео © Соцсети

Мощный пожар охватил здание гостиничного комплекса на улице Романова в центре Новосибирска. Огнём оказались объяты кровля и фасад здания. Людей успели эвакуировать, благодаря чему жертв и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

На момент прибытия пожарных горел фасад здания гостиницы и происходило распространение огня на кровлю и фасад пристроенного здания. В 19:45 (местное время) пожар локализован, угрозы распространения огня нет, — отметили в ведомстве.

Ушлые застройщики и безалаберность властей. Кто ответит за масштабные пожары в Воронежской области

Как и в 2010 году, Воронежскую область вновь охватили крупные пожары. Горели сразу шесть районов — общая площадь огня превысила 200 гектаров. Ситуацию усугублял сильный ветер, который разносил пламя. Следственный комитет по Воронежской области уже начал проверки по статье "Халатность", в рамках которых будут изучать работу чиновников, отвечавших за противопожарные мероприятия. Силовики отрабатывают версии поджогов леса ради ценных участков под строительство особняков.

Ранее Лайф сообщал о масштабных природных пожарах, которые накануне охватили Воронежскую область. К утру 28 сентября их площадь достигла двухсот гектаров. Для тушения огня пришлось привлечь авиацию.

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