"Это просто невозможно". Жених Конкиной отверг версию гибели девушки из-за алкоголя

Пока продолжается расследование обстоятельств загадочной гибели Софии Конкиной, дочери звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина, её жених Михаил отверг одну из главных версий: что якобы девушка утонула в бассейне фитнес-клуба, так как была пьяна. По словам мужчины, София профессионально занималась плаванием и просто не позволила бы себе употребить спиртное перед тренировкой.

— Она могла выпить, как все обычные люди. Например, в выходные дни. Но перед походом в спортзал!? Это просто невозможно! А плавала она просто профессионально. У неё и дочка в бассейн ходила, — рассказал "Комсомольской правде" Михаил.

На условиях анонимности близкая подруга девушки рассказала, что в жизни Софии не было каких-либо серьёзных неурядиц. У неё были проблемы с поиском работы и долги по кредитным картам, но суммы там были некрупные. В остальном же жизнь Конкиной с виду только налаживалась. Весной она познакомилась с Михаилом и была счастлива в отношениях.

— София и с дочкой его познакомила. Они много гуляли втроём. А за две недели до смерти она переехала к нему жить. А вот со своим папой жениха она не успела познакомить, — рассказала подруга Софии.