"Это просто невозможно". Жених Конкиной отверг версию гибели девушки из-за алкоголя

Пока продолжается расследование обстоятельств загадочной гибели Софии Конкиной, дочери звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина, её жених Михаил отверг одну из главных версий: что якобы девушка утонула в бассейне фитнес-клуба, так как была пьяна. По словам мужчины, София профессионально занималась плаванием и просто не позволила бы себе употребить спиртное перед тренировкой.
— Она могла выпить, как все обычные люди. Например, в выходные дни. Но перед походом в спортзал!? Это просто невозможно! А плавала она просто профессионально. У неё и дочка в бассейн ходила, — рассказал "Комсомольской правде" Михаил.
На условиях анонимности близкая подруга девушки рассказала, что в жизни Софии не было каких-либо серьёзных неурядиц. У неё были проблемы с поиском работы и долги по кредитным картам, но суммы там были некрупные. В остальном же жизнь Конкиной с виду только налаживалась. Весной она познакомилась с Михаилом и была счастлива в отношениях.
— София и с дочкой его познакомила. Они много гуляли втроём. А за две недели до смерти она переехала к нему жить. А вот со своим папой жениха она не успела познакомить, — рассказала подруга Софии.
Фитнес на тот свет. В Москве при таинственных обстоятельствах погибла дочь легендарного ШараповаВ одном из фитнес-клубов в центре Москвы случилась странная трагедия: в бассейне нашли мёртвой Софию Конкину — дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина. Следственный комитет уже начал проверку.
Как ранее сообщал Лайф, София Конкина утонула в бассейне фитнес-клуба 22 сентября. О её смерти стало известно лишь спустя два дня, а следствие проверяет криминальную версию произошедшего, поскольку София отлично плавала. Отец девушки, актёр Владимир Конкин, уверен, что его дочь убили.
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