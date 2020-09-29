"Она была убита". Актёр Владимир Конкин впервые нарушил молчание после смерти дочери

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимир Конкин впервые нарушил молчание по поводу трагической смерти своей 32-летней дочери Софии. Девушка утонула в бассейне московского фитнес-клуба 22 сентября, только спустя неделю Владимир Алексеевич смог сделать первое заявление.

— Вся наша семья глубоко уверена, что моя дочь была убита. Я требую, чтобы представители Следственного комитета провели тщательное расследование, — сказал артист в эфире Первого канала.

Актёр признался, что смог устоять на ногах после смерти единственной дочери только благодаря поддержке близких. По словам Конкина, без них у него бы "просто сердце не выдержало".