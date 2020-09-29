"Она была убита". Актёр Владимир Конкин впервые нарушил молчание после смерти дочери

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимир Конкин впервые нарушил молчание по поводу трагической смерти своей 32-летней дочери Софии. Девушка утонула в бассейне московского фитнес-клуба 22 сентября, только спустя неделю Владимир Алексеевич смог сделать первое заявление.
— Вся наша семья глубоко уверена, что моя дочь была убита. Я требую, чтобы представители Следственного комитета провели тщательное расследование, — сказал артист в эфире Первого канала.
Актёр признался, что смог устоять на ногах после смерти единственной дочери только благодаря поддержке близких. По словам Конкина, без них у него бы "просто сердце не выдержало".
Возбуждено дело по факту загадочной смерти дочери актёра Конкина в бассейнеНазначена судебно-медицинская экспертиза.
Как ранее сообщал Лайф, София Конкина утонула в бассейне одного из столичных фитнес-клубов 22 сентября. О её смерти стало известно лишь спустя два дня, а следствие проверяет криминальную версию произошедшего, поскольку София отлично плавала.
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