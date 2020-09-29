Рубль вновь рухнул. Евро уже по 93

Курс евро после начала торгов на Мосбирже резко подскочил и достиг отметки в 93 рубля (против 92 накануне). В последний раз такое было только в январе 2016 года, тогда тоже отмечалось падение курса российской валюты.

Доллар же пока держится на достигнутой накануне отметке в 79 рублей, которая тоже была рекордной.