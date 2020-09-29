Рубль вновь рухнул. Евро уже по 93

Курс евро после начала торгов на Мосбирже резко подскочил и достиг отметки в 93 рубля (против 92 накануне). В последний раз такое было только в январе 2016 года, тогда тоже отмечалось падение курса российской валюты.
Данные: Мосбиржа
Доллар же пока держится на достигнутой накануне отметке в 79 рублей, которая тоже была рекордной.
Аналитики назвали две причины подорожания доллара на 3 рубля за неделюКурс резко поднялся с 75 до 78 рублей.
Отметим, что американские аналитики не столь уверены в будущем доллара. Главный экономист Morgan Stanley Asia Стивен Роуч считает его самой переоценённой валютой. По его прогнозу, широкий индекс доллара упадёт к концу 2021 года на 35 процентов.
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