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Рубль вновь рухнул. Евро уже по 93

Доллар пока держится на вчерашнем уровне — 79 рублей.

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Фото © Pixabay

Курс евро после начала торгов на Мосбирже резко подскочил и достиг отметки в 93 рубля (против 92 накануне). В последний раз такое было только в январе 2016 года, тогда тоже отмечалось падение курса российской валюты.

Данные: Мосбиржа

Данные: Мосбиржа

Доллар же пока держится на достигнутой накануне отметке в 79 рублей, которая тоже была рекордной.

Аналитики назвали две причины подорожания доллара на 3 рубля за неделю

Курс резко поднялся с 75 до 78 рублей.

Отметим, что американские аналитики не столь уверены в будущем доллара. Главный экономист Morgan Stanley Asia Стивен Роуч считает его самой переоценённой валютой. По его прогнозу, широкий индекс доллара упадёт к концу 2021 года на 35 процентов.

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