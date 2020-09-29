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Суд арестовал Левченко-младшего до 20 ноября

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве на миллионы рублей.

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Фото © LIFE

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения депутату Законодательного собрания Иркутской области и сыну бывшего губернатора региона Андрею Левченко. Его отправили под стражу на два месяца — до 20 ноября 2020 года. Вердикт обвиняемый выслушал с улыбкой.

Семейный подряд. Сын бывшего губернатора Иркутской области Левченко уже под следствием, а отец следующий?

Сына экс-главы Иркутской области Левченко задержали за махинации с лифтами на 185 миллионов рублей. Однако у семьи "народного" политика есть и другие коррупционные грехи. В историях, которые могут стать эпизодами уголовного дела, разбирался Лайф.

Напомним, что Левченко-младшему и директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку было предъявлено обвинение в мошенничестве в рамках уголовного дела о хищении в особо крупном размере средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, которое было возбуждено в феврале 2019 года. По версии следствия, в результате их махинаций Иркутской области был причинён ущерб в размере более 185 млн рублей.

Опубликовано видео с задержанием сына экс-губернатора Иркутской области. С обысками пришли и к отцу

Андрей Левченко подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Лайф сообщал, что Левченко-младший, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания в суде. По его словам, ему неясна суть обвинения.

Задержан Левченко-младший был накануне. Его отец Сергей Левченко ушёл в отставку в декабре прошлого года на фоне многочисленных скандалов.

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