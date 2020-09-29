Осенний призыв пополнит Российскую армию на 128 тысяч бойцов

В России с 1 октября стартует осенний призыв. Планируется, что в рамках него в войска будут направлены 128 тысяч человек со всей страны. Об этом сегодня сообщили в Генштабе Вооружённых сил РФ.

— Осенний призыв будет проводиться во всех субъектах Российской Федерации. В войска планируется направить осенью текущего года 128 тысяч человек, — рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления штаба, генерал-полковник Евгений Бурдинский.

По словам генерала, в ходе призывных мероприятий будет учтён опыт весеннего призыва в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Тогда 135 тысяч будущих военнослужащих доставлялись в воинские части отдельными вагонами и даже самолётами, чтобы максимально исключить возможность их контакта с посторонними людьми. Кроме того, в поездах предусматривался специальный изоляционный вагон для тех, у кого выявляли коронавирус.