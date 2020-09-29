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В Петербурге ищут новый дом нерпёнку Шлиссику. А он уходить не хочет

Спасённого дважды выпускали на волю, но каждый раз он возвращался к людям.

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Фото © VK / "Спасение тюленей"

В Санкт-Петербурге ищут новый дом нерпёнку Шлиссику, которого весной этого года спасли от голодной смерти и доставили в Центр помощи морским млекопитающим. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", по ряду причин молодой самец не может остаться в реабилитационном центре.

После восстановления Шлиссика дважды выпускали в Ладогу, однако оба раза нерпёнок возвращался к людям. Сотрудники Центра реабилитации известили об этом Росприроднадзор и теперь решают, куда пристроить млекопитающее.

Российская ассоциация зоопарков и аквариумов ищет место для его дальнейшего содержания. Мы тоже со своей стороны работаем, но в центре его содержать не сможем, потому что центр создавался под другие задачи, — рассказал основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

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Млекопитающее обрадовалось подарку и сразу приступило к игре.

Помимо молодых нерп, попавших в сложную ситуацию, в реабилитационном центре живёт один завсегдатай — тюлень Крошик. Как рассказали работники учреждения, он не смог найти общий язык со Шлиссиком, в результате чего млекопитающих пришлось расселить по разным бассейнам.

Ранее Лайф сообщал, что нерпы Финского залива стали уходить с насиженных мест из-за кайтсёрферов. В Фонде друзей балтийской нерпы считают, что это может грозить сокращением популяции животных.

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