В Петербурге ищут новый дом нерпёнку Шлиссику. А он уходить не хочет

В Санкт-Петербурге ищут новый дом нерпёнку Шлиссику, которого весной этого года спасли от голодной смерти и доставили в Центр помощи морским млекопитающим. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", по ряду причин молодой самец не может остаться в реабилитационном центре.

После восстановления Шлиссика дважды выпускали в Ладогу, однако оба раза нерпёнок возвращался к людям. Сотрудники Центра реабилитации известили об этом Росприроднадзор и теперь решают, куда пристроить млекопитающее.

— Российская ассоциация зоопарков и аквариумов ищет место для его дальнейшего содержания. Мы тоже со своей стороны работаем, но в центре его содержать не сможем, потому что центр создавался под другие задачи, — рассказал основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

Помимо молодых нерп, попавших в сложную ситуацию, в реабилитационном центре живёт один завсегдатай — тюлень Крошик. Как рассказали работники учреждения, он не смог найти общий язык со Шлиссиком, в результате чего млекопитающих пришлось расселить по разным бассейнам.