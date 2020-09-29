В Госдуме предложили урезать трафик Facebook и Twitter за нарушение законов России
В качестве варианта наказания также рассматривается повышение штрафов.
В Госдуме предложили ужесточить ответственность иностранных интернет-компаний за неисполнение российских законов в сфере хранения персональных данных, удаления противоправного контента и неуплаты налогов с деятельности в России. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Разработкой соответственного законопроекта занимается Комитет ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи совместно с Роскомнадзором. В качестве наказания за нарушение законов рассматривается повышение штрафов и замедление трафика сервисов по решению суда. По данным издания, в первую очередь это может коснуться Facebook и Twitter.
Инициатива направлена на стимулирование зарубежных компаний к открытию представительства в РФ и хранению данных здесь. Ожидается, что законопроект будет представлен уже в октябре этого года.
Ранее Лайф сообщал, что всего за несколько месяцев YouТube заблокировал почти 100 каналов, которые якобы были связаны с РФ, объясняя это борьбой с дезинформацией.
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