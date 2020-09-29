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В Госдуме предложили урезать трафик Facebook и Twitter за нарушение законов России

В качестве варианта наказания также рассматривается повышение штрафов.

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Фото © Pixabay

В Госдуме предложили ужесточить ответственность иностранных интернет-компаний за неисполнение российских законов в сфере хранения персональных данных, удаления противоправного контента и неуплаты налогов с деятельности в России. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

Разработкой соответственного законопроекта занимается Комитет ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи совместно с Роскомнадзором. В качестве наказания за нарушение законов рассматривается повышение штрафов и замедление трафика сервисов по решению суда. По данным издания, в первую очередь это может коснуться Facebook и Twitter.

Инициатива направлена на стимулирование зарубежных компаний к открытию представительства в РФ и хранению данных здесь. Ожидается, что законопроект будет представлен уже в октябре этого года.

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