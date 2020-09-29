Глава СВР заявил о подготовке ЦРУ резонансной провокации в Белоруссии

ЦРУ и Пентагон участвуют в подготовке протестов в Белоруссии, а для увеличения противоречий в белорусском обществе готовилась крайне резонансная провокация. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

— США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии. В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности её силового крыла из числа радикальных националистов. Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов, — приводит слова Нарышкина пресс-бюро СВР.

Как установила Служба внешней разведки России, США также стремятся втянуть католические общины в антиправительственные акции и столкнуть их с православными в Белоруссии.

— По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ, — подчеркнул глава СВР.