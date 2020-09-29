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Глава СВР заявил о подготовке ЦРУ резонансной провокации в Белоруссии

По словам Сергея Нарышкина, это может быть попытка столкновения католиков и православных.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

ЦРУ и Пентагон участвуют в подготовке протестов в Белоруссии, а для увеличения противоречий в белорусском обществе готовилась крайне резонансная провокация. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии. В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности её силового крыла из числа радикальных националистов. Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов, — приводит слова Нарышкина пресс-бюро СВР.

Как установила Служба внешней разведки России, США также стремятся втянуть католические общины в антиправительственные акции и столкнуть их с православными в Белоруссии.

По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ, — подчеркнул глава СВР.

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Вместе с тем отношения республики с Россией не подвержены времени и конъюнктуре.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Позднее глава российской внешней разведки назвал события в соседней республике плохо завуалированной попыткой "цветной революции".

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