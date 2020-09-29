Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Путин потребовал тщательно следить за качеством питания в школах

Президент распорядился, чтобы Роспотребнадзор "не слезал с этой темы в будущем".

30

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Российский лидер Владимир Путин поручил Роспотребнадзору тщательно контролировать качество детского питания в школах. Глава государства подчеркнул, что эту тему нельзя оставлять без внимания.

– Нужно вопрос качества бесплатного детского питания держать под постоянным контролем. И если что-то где-то ещё не проверено, надо проверки завершить и не слезать с этой темы в будущем, – заявил президент в ходе совещания с правительством.

Не варить "суп с котом". Путин призвал чиновников не откладывать выполнение национальных целей

Глава государства предостерёг собеседников от планирования на ближайшие годы необременительных задач.

На встрече с членами кабмина глава государства затронул также и тему коронавируса. Путин назвал CoViD-19 тихим и опасным врагом. Он заявил, что понимает усталость россиян от ограничительных мер по борьбе с распространением инфекции, но напомнил об их необходимости.

Выбор редакции

Путин заявил, что понимает усталость россиян от ограничений из-за коронавируса

сегодня в 13:09

Горе-отец из Сочи отправится в колонию. Но не из-за жонглирования младенцем

сегодня в 10:43

Путин одобрил идею продления "коронавирусных" выплат медикам до конца года

сегодня в 13:05

"Это просто невозможно". Жених Конкиной отверг версию гибели девушки из-за алкоголя

сегодня в 13:12

Девушка сделала селфи с собакой, не заметив маленькую деталь, которая рассмешила абсолютно всех

сегодня в 13:05

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.