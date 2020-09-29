Путин потребовал тщательно следить за качеством питания в школах

Российский лидер Владимир Путин поручил Роспотребнадзору тщательно контролировать качество детского питания в школах. Глава государства подчеркнул, что эту тему нельзя оставлять без внимания.
– Нужно вопрос качества бесплатного детского питания держать под постоянным контролем. И если что-то где-то ещё не проверено, надо проверки завершить и не слезать с этой темы в будущем, – заявил президент в ходе совещания с правительством.
Не варить "суп с котом". Путин призвал чиновников не откладывать выполнение национальных целейГлава государства предостерёг собеседников от планирования на ближайшие годы необременительных задач.
На встрече с членами кабмина глава государства затронул также и тему коронавируса. Путин назвал CoViD-19 тихим и опасным врагом. Он заявил, что понимает усталость россиян от ограничительных мер по борьбе с распространением инфекции, но напомнил об их необходимости.
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