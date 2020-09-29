Путин потребовал тщательно следить за качеством питания в школах

Российский лидер Владимир Путин поручил Роспотребнадзору тщательно контролировать качество детского питания в школах. Глава государства подчеркнул, что эту тему нельзя оставлять без внимания.

– Нужно вопрос качества бесплатного детского питания держать под постоянным контролем. И если что-то где-то ещё не проверено, надо проверки завершить и не слезать с этой темы в будущем, – заявил президент в ходе совещания с правительством.