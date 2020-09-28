Ушлые застройщики и безалаберность властей. Кто ответит за масштабные пожары в Воронежской области

Только за последние два дня в Воронежской области выгорело 28 домов и почти столько же построек. За выходные пожарные смогли справиться с основными очагами, но в понедельник пламя вспыхнуло с новой силой. В общей сложности на борьбу с огнём перекинули более 400 человек и 116 единиц техники, включая вертолёты Бе-200ЧС и Ми-8. На подмогу прибыли также группы МЧС из Липецка и Тулы.

Предупреждён, но не вооружён

Примечательно, что особый противопожарный режим в Воронежской области был введён ещё 15 апреля 2020 года. Тогда власти поручили провести беседы с местными жителями, оборудовать места забора воды и произвести опахивание территорий. Всё это должно было предотвратить лесные и ландшафтные пожары. Но, судя по масштабам возгорания в регионе, мало кто подготовился к опасному периоду.

Крупные пожары в регионе — явление не новое. В Воронежской области леса горят ежегодно. С масштабами, подобными сегодняшним, жители столкнулись впервые после 2010 года. Но тогда сгорело гораздо больше — 20 тысяч гектаров.

Самыми пострадавшими являются Борисоглебский и Рамонский районы, а также пригородные сёла Медовка, Бабяково и Новоподклетное. Также пламя затронуло леса в Павловском, Новохопёрском, Новоусманском и Семилукском районах. Масштаб пожаров составляет более 200 гектаров.

На что тогда местные власти тратили бюджетные деньги, которые должны были пойти на проведение противопожарных мероприятий? Лайф выяснил, что, например, администрация Рамонского района оказалась не готова к масштабным пожарам, общая площадь которых на данный момент составляет порядка 75 гектаров. За 2020 год район объявлял тендеры на покупку недвижимости, поставку мебели и выполнение демонтажных работ. И ни одного — на противопожарную систему или оснащение.

Похожая ситуация сложилась и в Борисоглебском районе, где пожары ещё масштабнее — 130 гектаров. Только вместо подготовки к пожароопасному сезону местная администрация выделила в 2020 году 4 млн рублей на ремонт зала заседаний самой администрации и почти 700 тысяч рублей на содержание дорог. Возможно, в рамках этого тендера проводились какие-то минимальные противопожарные работы, но они были неосновными.

Горячие участки

Одной из причин быстрого распространения огня местные считают поджоги. Есть давняя беда — борьба за застройку местных лесов коттеджами. Администрация не всегда даёт разрешение, поэтому у компаний возникают проблемы с постройкой. Вот они и решают вопрос, как могут, запускают в лес "красного петуха".

— Даже не являясь экспертом, можно сказать, что это были поджоги. Причём возникали они буквально один за другим в разных районах. Примечательно, что горели участки, перспективные для строительства. Это легко объясняется: после пожара цены на эти участки резко падают, чем застройщики и пользуются, — рассказал Лайфу местный житель Алексей.

К такой же версии склоняются и в Управлении лесного хозяйства Воронежской области. — Это могут быть поджоги. Как-то одновременно всё случилось. У нас за выходные дни было шесть пожаров в лесу. Да и по статистике все пожары — это дело рук людей. Причины установить будет тяжело, потому что, когда горит лес, тяжело найти источник. У нас последние годы пожароопасный период длится до восьми месяцев. И такая ситуация каждый год, — рассказали Лайфу представители ведомства.

Ещё одна причина того, что никак не удаётся справиться со стихией, по словам окрестных жителей, кроется в отсутствии современной техники в пожарных частях и дырявые шланги. — Я видел, как пожарные тушили огонь дырявыми шлангами, — добавил Алексей.