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Ушлые застройщики и безалаберность властей. Кто ответит за масштабные пожары в Воронежской области

Как и в 2010 году, Воронежскую область вновь охватили крупные пожары. Горели сразу шесть районов — общая площадь огня превысила 200 гектаров. Ситуацию усугублял сильный ветер, который разносил пламя. Следственный комитет по Воронежской области уже начал проверки по статье "Халатность", в рамках которых будут изучать работу чиновников, отвечавших за противопожарные мероприятия. Силовики отрабатывают версии поджогов леса ради ценных участков под строительство особняков.

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Фото © VK / Настоящий Воронеж

Только за последние два дня в Воронежской области выгорело 28 домов и почти столько же построек. За выходные пожарные смогли справиться с основными очагами, но в понедельник пламя вспыхнуло с новой силой. В общей сложности на борьбу с огнём перекинули более 400 человек и 116 единиц техники, включая вертолёты Бе-200ЧС и Ми-8. На подмогу прибыли также группы МЧС из Липецка и Тулы.

Предупреждён, но не вооружён

Примечательно, что особый противопожарный режим в Воронежской области был введён ещё 15 апреля 2020 года. Тогда власти поручили провести беседы с местными жителями, оборудовать места забора воды и произвести опахивание территорий. Всё это должно было предотвратить лесные и ландшафтные пожары. Но, судя по масштабам возгорания в регионе, мало кто подготовился к опасному периоду.

Фото © VK / Мой и твой Воронеж

Фото © VK / Мой и твой Воронеж

Крупные пожары в регионе — явление не новое. В Воронежской области леса горят ежегодно. С масштабами, подобными сегодняшним, жители столкнулись впервые после 2010 года. Но тогда сгорело гораздо больше — 20 тысяч гектаров.

Самыми пострадавшими являются Борисоглебский и Рамонский районы, а также пригородные сёла Медовка, Бабяково и Новоподклетное. Также пламя затронуло леса в Павловском, Новохопёрском, Новоусманском и Семилукском районах. Масштаб пожаров составляет более 200 гектаров.

Фото © VK / Мой и твой Воронеж

Фото © VK / Мой и твой Воронеж

На что тогда местные власти тратили бюджетные деньги, которые должны были пойти на проведение противопожарных мероприятий? Лайф выяснил, что, например, администрация Рамонского района оказалась не готова к масштабным пожарам, общая площадь которых на данный момент составляет порядка 75 гектаров. За 2020 год район объявлял тендеры на покупку недвижимости, поставку мебели и выполнение демонтажных работ. И ни одного — на противопожарную систему или оснащение.

Похожая ситуация сложилась и в Борисоглебском районе, где пожары ещё масштабнее — 130 гектаров. Только вместо подготовки к пожароопасному сезону местная администрация выделила в 2020 году 4 млн рублей на ремонт зала заседаний самой администрации и почти 700 тысяч рублей на содержание дорог. Возможно, в рамках этого тендера проводились какие-то минимальные противопожарные работы, но они были неосновными.

Горячие участки

Одной из причин быстрого распространения огня местные считают поджоги. Есть давняя беда — борьба за застройку местных лесов коттеджами. Администрация не всегда даёт разрешение, поэтому у компаний возникают проблемы с постройкой. Вот они и решают вопрос, как могут, запускают в лес "красного петуха".

Фото © VK / Настоящий Воронеж

Фото © VK / Настоящий Воронеж

Даже не являясь экспертом, можно сказать, что это были поджоги. Причём возникали они буквально один за другим в разных районах. Примечательно, что горели участки, перспективные для строительства. Это легко объясняется: после пожара цены на эти участки резко падают, чем застройщики и пользуются, — рассказал Лайфу местный житель Алексей.

К такой же версии склоняются и в Управлении лесного хозяйства Воронежской области.

Это могут быть поджоги. Как-то одновременно всё случилось. У нас за выходные дни было шесть пожаров в лесу. Да и по статистике все пожары это дело рук людей. Причины установить будет тяжело, потому что, когда горит лес, тяжело найти источник. У нас последние годы пожароопасный период длится до восьми месяцев. И такая ситуация каждый год, рассказали Лайфу представители ведомства.

Фото © VK / Настоящий Воронеж

Фото © VK / Настоящий Воронеж

Ещё одна причина того, что никак не удаётся справиться со стихией, по словам окрестных жителей, кроется в отсутствии современной техники в пожарных частях и дырявые шланги.

Я видел, как пожарные тушили огонь дырявыми шлангами, — добавил Алексей.

На данный момент пожары в большей части пострадавших районов Воронежской области потушены. Руководитель региона поручил главам погоревших районов оценить нанесённый ущерб. Его возместят за счёт муниципальных бюджетов.

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