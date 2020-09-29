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У Дэниела Крейга в Москве украли смартфон Xiaomi

Это случилось в кафе, куда он зашёл выпить чашечку кофе.

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Фото © Pixabay

К московским полицейским за помощью обратился Дэниел Крейг, но не исполнитель роли агента 007 из фильмов про Джеймса Бонда, а его безработный тёзка. Как сообщает КП со ссылкой на источник, однофамилец знаменитого британского актёра лишился смартфона Xiaomi во время посещения кафе.

Молодой человек расположился с чашечкой кофе за одним из столиков и включил на телефоне музыку. Смартфон 26-летний безработный положил в карман пальто. Но пока он наслаждался любимыми треками, его гаджет исчез.

Дэниел заметил неполадки в звучании музыки, которая играла через беспроводные наушники — именно в этот момент вор уже вытащил мобильное устройство и удалялся от пострадавшего, — рассказал собеседник издания.

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Добычей преступников также стали мобильные телефоны и наличные.

Ранее в российской столице обокрали мужчину, который после игры в регби и посиделок в заведении уснул прямо на уличной лавочке.

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