Всех знает, о нём хорошо отзываются. Коллега рассказал Лайфу об убившем жену петербургском депутате

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Коллега петербургского муниципального депутата Игоря Шокина, которого подозревают в жестокой расправе над супругой, опроверг информацию о том, что тот злоупотреблял алкоголем. Ранее об этом писали некоторые СМИ. В беседе с Лайфом Юрий Куликов назвал всё это вбросами.

— Это была чёткая и понятная системная работа в целях расшатывания общественно-политической обстановки в посёлке. Не только Игорь Шокин подвергался подобного рода обвинениям, — уверен Куликов.

Куликов добавил, что в посёлке Шокина знают все и преимущественно характеризуют его с хорошей стороны.