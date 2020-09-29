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Всех знает, о нём хорошо отзываются. Коллега рассказал Лайфу об убившем жену петербургском депутате

Все знакомые мужчины твердят одно и то же: семья была идеальная, никто из супругов не пил.

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Видео © LIFE

Коллега петербургского муниципального депутата Игоря Шокина, которого подозревают в жестокой расправе над супругой, опроверг информацию о том, что тот злоупотреблял алкоголем. Ранее об этом писали некоторые СМИ. В беседе с Лайфом Юрий Куликов назвал всё это вбросами.

Это была чёткая и понятная системная работа в целях расшатывания общественно-политической обстановки в посёлке. Не только Игорь Шокин подвергался подобного рода обвинениям, — уверен Куликов.

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Мужчину никогда даже не видели пьяным.

Куликов добавил, что в посёлке Шокина знают все и преимущественно характеризуют его с хорошей стороны.

Напомним, муниципального депутата Игоря Шокина задержали накануне неподалёку от его дома. Он подозревается в убийстве собственной супруги, изуродованное тело которой обнаружили в квартире семьи.

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