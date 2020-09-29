"Пылинки с неё сдувал". Соседей шокировала новость о расправе петербургского депутата над женой

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Соседи муниципального депутата Игоря Шокина, которого подозревают в жестокой расправе над женой, рассказали, что знали семью исключительно с хорошей стороны и никогда не замечали конфликтов между супругами.

— Я знал [Шокина] только с положительной стороны, потому что никогда я его не видел ни пьющим, ни курящим, ни где-то гуляющим. Никогда не было слухов никаких про их семью, что у них что-то плохо, какие-то скандалы. Никогда такого не было. Мирная семья, — рассказал знакомый семьи депутата.

Кроме того, по словам соседей, Шокин очень любил жену и заботился о ней, встречал с работы и помогал в быту. Пару охарактеризовали как идеальную и очень дружную, добавив, что депутат никогда не злоупотреблял алкоголем, а с супруги "сдувал пылинки".