Уктусского стрелка приговорили к пожизненному сроку за убийство двух девушек

35-летнего екатеринбуржца Алексея Александрова, который в 2018 году застрелил в парке двух девушек, признали виновным и приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима. Родным погибших он должен выплатить по миллиону рублей.

— Следствием и судом установлено, что поздним вечером 25 августа 2018 года на учебном склоне ГСК "Уктус" в Екатеринбурге подсудимый из хулиганских побуждений произвёл несколько выстрелов из принесённого с собой оружия в двух девушек, после чего принял меры к сокрытию следов убийства и покинул место происшествия. Одна из пострадавших погибла непосредственно на месте, другая — через некоторое время в больнице, — говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области.

Убийство 29-летней Ксении и 28-летней Натальи, которые проводили время на природе, произошло в августе 2018 года. К девушкам подошёл неизвестный с фонарём на голове и разговаривал с ними около 40 минут, после чего достал ружьё и расстрелял их в упор. Произошедшее попало на камеры, но по кадрам опознать мужчину было невозможно.