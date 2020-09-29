Убивший двух девушек уралец потерял сознание во время оглашения приговора — видео

Екатеринбуржец Алексей Александров, обвиняемый в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус, потерял сознание во время оглашения приговора. На кадрах из зала суда видно, что мужчина присел и стал раскачиваться, когда судья зачитывал постановление. Адвокаты подсудимого обратили внимание приставов, что их подзащитному может быть плохо.

Пока открывали камеру в которой находился Александров, он окончательно потерял сознание и упал. Судья был вынужден огласить перерыв в заседании, на место были вызваны сотрудники скорой помощи.

Напомним, в августе 2018 года произошло двойное убийство — 29-летней Ксении и 28-летней Натальи, которые проводили время на природе поздно вечером. К девушкам подошёл неизвестный с фонарём на голове и разговаривал с ними около 40 минут, после чего достал ружьё и расстрелял их в упор. Произошедшее попало на камеры, но по кадрам опознать мужчину было невозможно.