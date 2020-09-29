В Белоруссии лишат статуса СМИ один из крупнейших информационных порталов

Редакция одного из крупнейших сетевых изданий Белоруссии TUT.BY получила копию приказа министра информации Игоря Луцкого, где говорится, что с 1 октября сроком на три месяца портал будет лишён статуса СМИ.

— При этом мы по-прежнему будем работать как интернет-ресурс без статуса СМИ, — говорится в заявлении портала.

Как уточнили журналисты, в Белоруссии регистрация интернет-ресурсов в качестве СМИ носит добровольный характер. И хотя их портал существует с начала 2000-х годов, статус сетевого издания он получил лишь в начале 2019 года. В то же время сотрудники редакции признали, что статус СМИ позволял им законно и более комфортно работать в районах чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и просто передавать оттуда информацию.