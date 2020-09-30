В Азербайджане заявили, что Армения потеряла 2300 солдат и ЗРК С-300

Министерство обороны Азербайджана заявило, что уничтожило в Нагорном Карабахе ЗРК С-300 Вооружённых сил Армении.
— Вчера в ходе боёв на территории села Шушикенд Ходжавендского района была выведена из строя зенитно-ракетная установка С-300 противника, — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также в Баку сообщили, что Вооружённые силы Армении с начала столкновения потеряли 2300 солдат ранеными и убитыми, 130 танков, более 200 систем артиллерийского огня и миномётов, 25 средств ПВО и 55 единиц автомобильной техники.
В Армении заявили о двух сбитых беспилотниках Азербайджана — видеоА в Баку обвинили Армению в обстреле города Тертера.
Напомним, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Позднее обе стороны конфликта стали публиковать видео уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.
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