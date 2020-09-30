В Азербайджане заявили, что Армения потеряла 2300 солдат и ЗРК С-300

Министерство обороны Азербайджана заявило, что уничтожило в Нагорном Карабахе ЗРК С-300 Вооружённых сил Армении.

— Вчера в ходе боёв на территории села Шушикенд Ходжавендского района была выведена из строя зенитно-ракетная установка С-300 противника, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в Баку сообщили, что Вооружённые силы Армении с начала столкновения потеряли 2300 солдат ранеными и убитыми, 130 танков, более 200 систем артиллерийского огня и миномётов, 25 средств ПВО и 55 единиц автомобильной техники.