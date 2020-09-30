В Армении заявили о двух сбитых беспилотниках Азербайджана — видео

За ночь в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте было сбито два азербайджанских беспилотника. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на странице в "Фейсбуке".
Также Степанян сообщила, что столкновения на всей передовой продолжаются. Артобстрелы происходят с обеих сторон.
Тем временем Единый армянский информационный центр сообщает, что в ночь на среду три беспилотника "Нагор" нарушили воздушную границу Карабаха.
В свою очередь Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле города Тертер. Отмечается, что есть раненые, повреждена гражданская инфраструктура. Кроме того, как сообщает пресс-служба ведомства, на линии соприкосновения в Карабахе были уничтожены армянские ЗРК С-300.
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Напомним, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Позднее обе стороны конфликта стали публиковать видео уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.
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