В Армении заявили о двух сбитых беспилотниках Азербайджана — видео

За ночь в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте было сбито два азербайджанских беспилотника. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на странице в "Фейсбуке".

Также Степанян сообщила, что столкновения на всей передовой продолжаются. Артобстрелы происходят с обеих сторон.

Тем временем Единый армянский информационный центр сообщает, что в ночь на среду три беспилотника "Нагор" нарушили воздушную границу Карабаха.

В свою очередь Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле города Тертер. Отмечается, что есть раненые, повреждена гражданская инфраструктура. Кроме того, как сообщает пресс-служба ведомства, на линии соприкосновения в Карабахе были уничтожены армянские ЗРК С-300.