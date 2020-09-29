Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия

Армения и Азербайджан должны немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом заявил председатель Совета Безопасности ООН в сентябре, постпред Нигера Абду Абарри.

— Члены СБ ООН поддерживают обращённый к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряжённость и без промедления вернуться к переговорам, — отметил он.

27 сентября генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш осудил применение силы и выразил сожаление в связи с гибелью людей и потерями среди гражданского населения.