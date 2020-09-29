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Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия

Конфликтующие стороны призвали незамедлительно вернуться к переговорам.

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Фото © Pixabay

Армения и Азербайджан должны немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом заявил председатель Совета Безопасности ООН в сентябре, постпред Нигера Абду Абарри.

Члены СБ ООН поддерживают обращённый к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряжённость и без промедления вернуться к переговорам, — отметил он.

27 сентября генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш осудил применение силы и выразил сожаление в связи с гибелью людей и потерями среди гражданского населения.

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Москва выступает за мирное урегулирование конфликта.

Напомним, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Позднее обе стороны конфликта стали публиковать видео уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.

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