Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия

Армения и Азербайджан должны немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом заявил председатель Совета Безопасности ООН в сентябре, постпред Нигера Абду Абарри.
— Члены СБ ООН поддерживают обращённый к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряжённость и без промедления вернуться к переговорам, — отметил он.
27 сентября генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш осудил применение силы и выразил сожаление в связи с гибелью людей и потерями среди гражданского населения.
Кремль призвал не подливать масла в огонь резкими заявлениями по КарабахуМосква выступает за мирное урегулирование конфликта.
Напомним, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Позднее обе стороны конфликта стали публиковать видео уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.
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