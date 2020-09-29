Минобороны Азербайджана опубликовало новые кадры уничтожения военной техники противника в Карабахе

Минобороны Азербайджана опубликовало новые кадры уничтожения боевой техники противника в Нагорном Карабахе. Атака велась в направлении Джебраильского района.

Также ранее ведомство заявило об уничтожении позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка Армении возле села Гасанкая и и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка в талышском направлении.

— Противник, понёсший большие потери, испытывает трудности с поиском техники для организации эвакуации погибших и раненых, — заявили в военном ведомстве республики.

При этом отмечается, что у азербайджанской армии нет проблем с медикаментами, припасами и кровью для переливания. Мобильные госпитали работают на всех участках боевых действий, стационары укомплектованы профессиональными врачами.