Минобороны Азербайджана опубликовало новые кадры уничтожения военной техники противника в Карабахе

Минобороны Азербайджана опубликовало новые кадры уничтожения боевой техники противника в Нагорном Карабахе. Атака велась в направлении Джебраильского района.
Также ранее ведомство заявило об уничтожении позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка Армении возле села Гасанкая и и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка в талышском направлении.
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— Противник, понёсший большие потери, испытывает трудности с поиском техники для организации эвакуации погибших и раненых, — заявили в военном ведомстве республики.
При этом отмечается, что у азербайджанской армии нет проблем с медикаментами, припасами и кровью для переливания. Мобильные госпитали работают на всех участках боевых действий, стационары укомплектованы профессиональными врачами.
"Смешные формулировки". Армения назвала неумелыми опровержения Азербайджана о сбитом штурмовикеПо данным Еревана, с момента начала боевых действий в Карабахе погибло почти 800 азербайджанских военных.
Как сообщал Лайф, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Позднее обе стороны конфликта стали публиковать видео уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.
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