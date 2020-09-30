Пашинян заявил, что Армения может признать независимость Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна рассматривает вопрос о признании независимости Нагорно-Карабахской Республики.
— В нашей повестке есть такой вариант. Есть также вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом, есть возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, — отметил Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване.
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По его словам, на сегодняшний день в планы Армении не входит обращение в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), при этом страна находится в постоянном контакте с партнёрами по ней.
Пашинян также заверил, что Армения готова принять у себя заседание межправсовета ЕАЭС в начале октября.
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Кроме того, премьер отметил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным не обсуждал возможность военного вмешательства РФ в карабахский конфликт. Он заверил, что Армения планирует построить качественно новые отношения с Россией.
Введение в зону боевых действий международных миротворческих сил тоже не рассматривается.
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Напомним, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили с взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Позднее обе стороны конфликта стали публиковать видео уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.
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