Пашинян заявил, что Армения может признать независимость Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна рассматривает вопрос о признании независимости Нагорно-Карабахской Республики.

— В нашей повестке есть такой вариант. Есть также вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом, есть возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, — отметил Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване.

По его словам, на сегодняшний день в планы Армении не входит обращение в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), при этом страна находится в постоянном контакте с партнёрами по ней.

Пашинян также заверил, что Армения готова принять у себя заседание межправсовета ЕАЭС в начале октября.

Кроме того, премьер отметил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным не обсуждал возможность военного вмешательства РФ в карабахский конфликт. Он заверил, что Армения планирует построить качественно новые отношения с Россией.

Введение в зону боевых действий международных миротворческих сил тоже не рассматривается.