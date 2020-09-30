Армения заявила о перехвате переговоров турецких лётчиков

Битва за воздух. Турция перебросила в Карабах истребители F-16. Армения поднимет Су-30? СМИ сообщают, что истребитель F-16 ВВС Турции официально принял участие в боевых действиях за Нагорный Карабах на стороне Азербайджана. Что за этим может последовать и как теперь изменится обстановка в воздухе — разбирался Лайф.