Армения заявила о перехвате переговоров турецких лётчиков

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о перехвате в районе Нагорного Карабаха разговора лётчиков на турецком языке.
— ВВС противника работают на расстоянии, не входя в диапазон действия средств ПВО. Используются ракеты "воздух – земля" дальнего действия. Записаны разговоры пилотов на турецком языке, — написал Ованнисян в "Фейсбуке".
Вечная война в Чёрном саду. Как Карабах стал самой горячей точкой на картеСложные отношения между народами, веками населявшими Карабах, вылились в многочисленные войны и множество межнациональных столкновений.
Кроме того, он опроверг заявления Азербайджана об уничтожении зенитно-ракетной установки С-300 в Карабахе.
Напомним, в ночь на 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном. Вооружённые силы двух стран начали обстреливать друг друга, уничтожать танки, бронетехнику и применять артиллерию.
Битва за воздух. Турция перебросила в Карабах истребители F-16. Армения поднимет Су-30?СМИ сообщают, что истребитель F-16 ВВС Турции официально принял участие в боевых действиях за Нагорный Карабах на стороне Азербайджана. Что за этим может последовать и как теперь изменится обстановка в воздухе — разбирался Лайф.
Главной темой последних часов стал якобы сбитый самолёт Су-25 ВВС Армении. В Ереване обвинили в этом Турцию (штурмовик якобы был сбит истребителем F-16), но Анкара, как и Баку, опровергает свою причастность.
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