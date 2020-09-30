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Армения заявила о перехвате переговоров турецких лётчиков

По данным ведомства, военнослужащие Азербайджана наносят авиаудары на северном направлении.

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Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о перехвате в районе Нагорного Карабаха разговора лётчиков на турецком языке.

ВВС противника работают на расстоянии, не входя в диапазон действия средств ПВО. Используются ракеты "воздух – земля" дальнего действия. Записаны разговоры пилотов на турецком языке, — написал Ованнисян в "Фейсбуке".

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Сложные отношения между народами, веками населявшими Карабах, вылились в многочисленные войны и множество межнациональных столкновений.

Кроме того, он опроверг заявления Азербайджана об уничтожении зенитно-ракетной установки С-300 в Карабахе.

Напомним, в ночь на 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном. Вооружённые силы двух стран начали обстреливать друг друга, уничтожать танки, бронетехнику и применять артиллерию.

Битва за воздух. Турция перебросила в Карабах истребители F-16. Армения поднимет Су-30?

СМИ сообщают, что истребитель F-16 ВВС Турции официально принял участие в боевых действиях за Нагорный Карабах на стороне Азербайджана. Что за этим может последовать и как теперь изменится обстановка в воздухе — разбирался Лайф.

Главной темой последних часов стал якобы сбитый самолёт Су-25 ВВС Армении. В Ереване обвинили в этом Турцию (штурмовик якобы был сбит истребителем F-16), но Анкара, как и Баку, опровергает свою причастность.

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