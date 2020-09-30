"Мой друг, мой брат — все на войне сейчас". Жители Нагорного Карабаха рассказали Лайфу, что происходит в эпицентре конфликта

В Нагорном Карабахе продолжает накаляться вооружённый конфликт между Арменией и Азербайджаном, жертвами которого становятся мирные жители. Лайф пообщался с теми, кто невольно оказался в эпицентре событий, и выяснил, что в действительности происходит в самой горячей на сегодняшний день точке планеты.

— Я лично видел только разрушения, в городе почти все окна в домах выбиты. Разрушения есть в гражданских домах, в домах жителей. Из близких и родственников никто не пострадал, но из знакомых — да. Городок маленький, тут все друг друга знают, — рассказал азербайджанский житель города Ханкенди.

По его словам, обстрелы изредка бывали и раньше, но в этот раз их интенсивность пугает, поскольку начали гибнуть мирные жители. Собеседник Лайфа рассказал, что в основном артиллерия работает по ночам, а заранее предугадать, куда упадёт снаряд, невозможно, поэтому те, кто остался в городе, стараются не выходить из своих домов. Сам же он уехал и сейчас находится примерно в десяти километрах от линии фронта.

Представитель другой стороны конфликта, житель города Мартуни, рассказал Лайфу, что обстрел населённого пункта азербайджанскими войсками начался 27 сентября в 9 часов утра. По его словам, снаряды убили двух человек — 9-летнюю девочку и её бабушку. Мужчина также добавил, что Азербайджан якобы обстреливает ещё три города: Мартакерт, Гадрут и Степанакерт, в том числе с применением истребителей и беспилотников.

— Эвакуировали [из Мартуни] не всех, кто хотел, детей и женщин только. Мужчины отказываются уходить оттуда, они все идут защищать свою родину, в том числе и я. Свою семью немного от города увёз и потом пойду на войну. Это моя страна, я должен её защищать. Я добровольцем иду, буду помогать чем могу. Мои друзья тоже будут. Мой друг, мой брат — они все на войне сейчас, — рассказал собеседник Лайфа.