Общины Армении и Азербайджана в Москве призвали соотечественников не поддаваться на провокации по Нагорному Карабаху

Диаспоры Армении и Азербайджана обратились к соотечественникам, временно или постоянно проживающим на территории Москвы, и призвали их в целях обеспечения безопасности и согласия не поддаваться на провокации в связи с разгоревшимся вооружённым конфликтом в Нагорном Карабахе в последние три дня. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Правительства Москвы.
— Призываем всегда и везде строго соблюдать и придерживаться законов Российской Федерации. Проявлять спокойствие, сдержанность, быть бдительными, не поддаваться на информационные уловки, всевозможные подстрекательства и провокации, использующие факты эскалации конфликта с целью усугубления и переноса ситуации на территории других государств, — говорится в обращении.
"Мой друг, мой брат — все на войне сейчас". Жители Нагорного Карабаха рассказали Лайфу, что происходит в эпицентре конфликтаПо их словам, обстрелы населённых пунктов фиксируются преимущественно по ночам.
Там также призвали воздержаться от участия в различных митингах и несанкционированных акциях, не заниматься организацией таких мероприятий и не призывать своих сограждан к насилию, напомнив, что Москва была и остаётся центром объединения национальных культур всего мира.
Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения взаимно обвинили друг друга в уничтожении военной техники, после чего начали публиковать видеозаписи воздушных и артиллерийских атак по противнику. Сообщалось о том, что азербайджанская сторона сбила армянский штурмовик Су-25, однако в Баку эту информацию опровергли, заявив, что самолёт сам столкнулся с горой.
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