Общины Армении и Азербайджана в Москве призвали соотечественников не поддаваться на провокации по Нагорному Карабаху

Диаспоры Армении и Азербайджана обратились к соотечественникам, временно или постоянно проживающим на территории Москвы, и призвали их в целях обеспечения безопасности и согласия не поддаваться на провокации в связи с разгоревшимся вооружённым конфликтом в Нагорном Карабахе в последние три дня. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Правительства Москвы.

— Призываем всегда и везде строго соблюдать и придерживаться законов Российской Федерации. Проявлять спокойствие, сдержанность, быть бдительными, не поддаваться на информационные уловки, всевозможные подстрекательства и провокации, использующие факты эскалации конфликта с целью усугубления и переноса ситуации на территории других государств, — говорится в обращении.

Там также призвали воздержаться от участия в различных митингах и несанкционированных акциях, не заниматься организацией таких мероприятий и не призывать своих сограждан к насилию, напомнив, что Москва была и остаётся центром объединения национальных культур всего мира.