Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В МИД РФ озабочены сообщениями о переброске иностранных боевиков в Карабах

В ведомстве призвали власти заинтересованных государств не допустить участия наёмников в конфликте.

698
Post cover

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

В Министерстве иностранных дел выразили озабоченность информацией о переброске иностранных боевиков незаконных вооружённых формирований в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сказано в заявлении Департамента информации и печати МИД РФ.

Уточняется, что, по имеющимся данным, в зону вооружённого столкновения осуществляется переброска наёмников, в частности, из Сирии и Ливии, чтобы те принимали непосредственное участие в боевых действиях.

В Армении считают, что действия ВВС Азербайджана в Карабахе корректируются из Турции

Отмечается, что управление может идти из командного пункта на участке Карс — Эрзурум.

Глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к ещё большей эскалации напряжённости в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в МИД РФ призвали власти заинтересованных государств принять все необходимые меры по недопущению использования иностранных террористов и наёмников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона.

Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявлял, что на стороне Вооружённых сил Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе принимают участие четыре тысячи боевиков, которые ранее воевали в Сирии. При этом в Баку категорически опровергают данную информацию и обвиняют Ереван в том, что это на армянской стороне воюют граждане, которые ранее принимали участие в сирийском конфликте.

Нагорный Карабах. Четвёртый день противостояния. Онлайн

Стороны продолжают обмениваться ударами и заявлениями о своих успехах на линии соприкосновения.

Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.

Выбор редакции

МИД России обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

вчера в 21:45

Продукты, крестики и записки солдатам. В Ереване добровольцы собирают гумпомощь для жителей Нагорного Карабаха — видео

сегодня в 19:50

Пять лет в пустыне. Как Россия спасла Сирию от террористов и почему наши военные ещё там

сегодня в 15:39

"Домашних заданий не будет". Власти Москвы объяснили, зачем продлили школьные каникулы

сегодня в 19:39

Полиция Киева назвала приметы подозреваемого в убийстве сотрудницы Посольства США

сегодня в 19:05

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.