В МИД РФ озабочены сообщениями о переброске иностранных боевиков в Карабах

В Министерстве иностранных дел выразили озабоченность информацией о переброске иностранных боевиков незаконных вооружённых формирований в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сказано в заявлении Департамента информации и печати МИД РФ.
Уточняется, что, по имеющимся данным, в зону вооружённого столкновения осуществляется переброска наёмников, в частности, из Сирии и Ливии, чтобы те принимали непосредственное участие в боевых действиях.
В Армении считают, что действия ВВС Азербайджана в Карабахе корректируются из ТурцииОтмечается, что управление может идти из командного пункта на участке Карс — Эрзурум.
— Глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к ещё большей эскалации напряжённости в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, в МИД РФ призвали власти заинтересованных государств принять все необходимые меры по недопущению использования иностранных террористов и наёмников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона.
Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявлял, что на стороне Вооружённых сил Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе принимают участие четыре тысячи боевиков, которые ранее воевали в Сирии. При этом в Баку категорически опровергают данную информацию и обвиняют Ереван в том, что это на армянской стороне воюют граждане, которые ранее принимали участие в сирийском конфликте.
Нагорный Карабах. Четвёртый день противостояния. ОнлайнСтороны продолжают обмениваться ударами и заявлениями о своих успехах на линии соприкосновения.
Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
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