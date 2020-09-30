В МИД РФ озабочены сообщениями о переброске иностранных боевиков в Карабах

В Министерстве иностранных дел выразили озабоченность информацией о переброске иностранных боевиков незаконных вооружённых формирований в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сказано в заявлении Департамента информации и печати МИД РФ.

Уточняется, что, по имеющимся данным, в зону вооружённого столкновения осуществляется переброска наёмников, в частности, из Сирии и Ливии, чтобы те принимали непосредственное участие в боевых действиях.

— Глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к ещё большей эскалации напряжённости в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в МИД РФ призвали власти заинтересованных государств принять все необходимые меры по недопущению использования иностранных террористов и наёмников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона.

Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявлял, что на стороне Вооружённых сил Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе принимают участие четыре тысячи боевиков, которые ранее воевали в Сирии. При этом в Баку категорически опровергают данную информацию и обвиняют Ереван в том, что это на армянской стороне воюют граждане, которые ранее принимали участие в сирийском конфликте.