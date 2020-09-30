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Шестерых беглецов из дагестанской колонии доставили в СИЗО Махачкалы. Лайф публикует видео момента прибытия машин с заключёнными.
На кадрах видно, как автомобили УФСИН России проследовали к зданию следственного изолятора №1, которое находится в столице республики.
Напомним, побег из исправительной колонии в посёлке Шамхал был совершён 22 сентября. Преступники готовились к нему около года и за это время сделали 50-метровый подкоп, через который и выбрались на свободу. Все беглецы осуждены на серьёзные сроки, в том числе за убийство.
В Махачкале арестовали пособника сбежавших из колонии заключённых. Он оказался родственником одного из них — видеоВсе шестеро беглецов были задержаны сегодня в Калмыкии.
Накануне заключённых удалось поймать в Калмыкии. Лайф публиковал видео с места задержания беглецов. Пастуху, который сообщил о местонахождении преступников, пообещали за помощь миллион рублей.
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Задержанных беглецов из дагестанской колонии доставили в Махачкалу. Лайф публикует видео, снятое у здания СИЗО
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