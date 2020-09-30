Задержанных беглецов из дагестанской колонии доставили в Махачкалу. Лайф публикует видео, снятое у здания СИЗО

Напомним, побег из исправительной колонии в посёлке Шамхал был совершён 22 сентября. Преступники готовились к нему около года и за это время сделали 50-метровый подкоп, через который и выбрались на свободу. Все беглецы осуждены на серьёзные сроки, в том числе за убийство.