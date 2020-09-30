Лайф публикует видео с места задержания беглецов из дагестанской колонии

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места задержания шестерых преступников, которые ранее сбежали из колонии строгого режима в Дагестане. По данным нашего источника, заключённые прятались в кустах около дороги в посёлке Улан-Хол, сопротивления при задержании не оказывали. В общей сложности беглецы преодолели около 380 километров.

На кадрах видно, что у преступников с собой были ножи.

Напомним, побег произошёл 22 сентября из исправительной колонии в посёлке Шамхал. Преступники готовились к нему около года и за это время сделали 50-метровый подкоп, через который и выбрались на свободу. Позже их машину нашли на границе с Калмыкией. И сегодня, 30 сентября, МВД сообщило о задержании беглецов.