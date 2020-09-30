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Лайф публикует видео с места задержания беглецов из дагестанской колонии

В общей сложности после побега преступники преодолели около 380 км.

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В распоряжении Лайфа оказалось видео с места задержания шестерых преступников, которые ранее сбежали из колонии строгого режима в Дагестане. По данным нашего источника, заключённые прятались в кустах около дороги в посёлке Улан-Хол, сопротивления при задержании не оказывали. В общей сложности беглецы преодолели около 380 километров.

На кадрах видно, что у преступников с собой были ножи.

Фото © LIFEФото © LIFE

Фото © LIFE

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Напомним, побег произошёл 22 сентября из исправительной колонии в посёлке Шамхал. Преступники готовились к нему около года и за это время сделали 50-метровый подкоп, через который и выбрались на свободу. Позже их машину нашли на границе с Калмыкией. И сегодня, 30 сентября, МВД сообщило о задержании беглецов.

Все они были осуждены на серьёзные сроки, в том числе за убийство.

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