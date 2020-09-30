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В Калмыкии нашли машину и обувь шестерых заключённых, сбежавших из колонии в Дагестане

Побег, к которому готовились около года, состоялся неделю назад.

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Фото © LIFE

На юге России продолжают искать шестерых заключённых, которые сбежали из исправительной колонии в Дагестане через выкопанный тоннель. Как сообщил Лайфу источник, география поисков расширилась на Калмыкию.

Именно на границе с этим регионом неделю назад обнаружили брошенную серебристую "девятку", в салоне которой были найдены биоматериалы четверых заключённых. Позже также нашли обувь, которая, как подтвердили в колонии, принадлежала беглецам. По словам источника, в этой местности преступники запаслись продовольствием.

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Ему предъявлено обвинение.

Как ранее сообщал Лайф, заключённые готовились к побегу около года. Они выкопали широкий тоннель под забором, через который успешно выбрались на свободу. Все они осуждены на серьёзные сроки, в том числе за убийство.

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