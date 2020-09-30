Меркель заявила, что ФРГ не признаёт легитимность Лукашенко

Германия не признаёт Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она также рассказала, что в ближайшее время планирует встретиться с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
— В ближайшее время я встречусь с оппозиционеркой Тихановской. Когда я вижу смелых женщин, которые выходят на улицу ради свободной от коррупции жизни, я могу сказать, что я только восхищаюсь этим, — подчеркнула Меркель в ходе выступления в бундестаге.
Песков — об отказе нескольких стран признать Лукашенко легитимным: Косвенное вмешательство во внутренние дела БелоруссииПозиция ряда европейских государств не может оказать влияние на отношения Москвы и Минска, подчеркнул он.
Напомним, Александр Лукашенко выиграл президентские выборы в Белоруссии с 80% голосов. Однако итоги голосования отказались принимать сторонники оппозиции. С середины августа в стране проходят масштабные акции протеста, а после тайной инаугурации Лукашенко его легитимность отказался признавать ряд стран, в том числе США и Украина.
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