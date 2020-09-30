Меркель заявила, что ФРГ не признаёт легитимность Лукашенко

Германия не признаёт Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она также рассказала, что в ближайшее время планирует встретиться с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

— В ближайшее время я встречусь с оппозиционеркой Тихановской. Когда я вижу смелых женщин, которые выходят на улицу ради свободной от коррупции жизни, я могу сказать, что я только восхищаюсь этим, — подчеркнула Меркель в ходе выступления в бундестаге.