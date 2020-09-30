"Самостоятельное дело народа". Горбачёв призвал не вмешиваться в дела Белоруссии

Жителям Белоруссии сегодня нужна поддержка всех сочувствующих и понимающих сложившуюся проблему, однако вмешиваться в ситуацию нельзя. Такое мнение высказал бывший президент СССР Михаил Горбачёв.
— Когда мы говорим о сегодняшней ситуации перехода Белоруссии к демократии от той системы, в которой они жили, то это должно быть самостоятельным делом этого народа, — приводит слова Горбачёва The Times.
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По его словам, на сегодняшний день белорусы обладают возможностями не довести дело до военных действий. Всем же сторонним странам нельзя вмешиваться в ситуацию, а сочувствующим и понимающим нужно поддержать республику. Тем более учитывая возможные изменения в конституции государства.
Президент Александр Лукашенко должен быть признателен жителям Белоруссии за то, что они много лет поддерживали его, но властям необходимо прислушаться к обществу, вступить в дискуссию и найти решение проблем, уточнил экс-президент СССР. Расширенную версию интервью приводит РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Горбачёв-фонда.
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Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.
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