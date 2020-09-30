"Самостоятельное дело народа". Горбачёв призвал не вмешиваться в дела Белоруссии

Жителям Белоруссии сегодня нужна поддержка всех сочувствующих и понимающих сложившуюся проблему, однако вмешиваться в ситуацию нельзя. Такое мнение высказал бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

— Когда мы говорим о сегодняшней ситуации перехода Белоруссии к демократии от той системы, в которой они жили, то это должно быть самостоятельным делом этого народа, — приводит слова Горбачёва The Times.

По его словам, на сегодняшний день белорусы обладают возможностями не довести дело до военных действий. Всем же сторонним странам нельзя вмешиваться в ситуацию, а сочувствующим и понимающим нужно поддержать республику. Тем более учитывая возможные изменения в конституции государства.

Президент Александр Лукашенко должен быть признателен жителям Белоруссии за то, что они много лет поддерживали его, но властям необходимо прислушаться к обществу, вступить в дискуссию и найти решение проблем, уточнил экс-президент СССР. Расширенную версию интервью приводит РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Горбачёв-фонда.