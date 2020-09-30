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"Самостоятельное дело народа". Горбачёв призвал не вмешиваться в дела Белоруссии

По его мнению, у людей в республике есть возможность избежать военных действий.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Жителям Белоруссии сегодня нужна поддержка всех сочувствующих и понимающих сложившуюся проблему, однако вмешиваться в ситуацию нельзя. Такое мнение высказал бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

Когда мы говорим о сегодняшней ситуации перехода Белоруссии к демократии от той системы, в которой они жили, то это должно быть самостоятельным делом этого народа, — приводит слова Горбачёва The Times.

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Вместе с тем отношения республики с Россией не подвержены времени и конъюнктуре.

По его словам, на сегодняшний день белорусы обладают возможностями не довести дело до военных действий. Всем же сторонним странам нельзя вмешиваться в ситуацию, а сочувствующим и понимающим нужно поддержать республику. Тем более учитывая возможные изменения в конституции государства.

Президент Александр Лукашенко должен быть признателен жителям Белоруссии за то, что они много лет поддерживали его, но властям необходимо прислушаться к обществу, вступить в дискуссию и найти решение проблем, уточнил экс-президент СССР. Расширенную версию интервью приводит РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Горбачёв-фонда.

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По мнению сенатора, французский лидер высказыванием в адрес Лукашенко хочет напомнить о роли своей страны в Евросоюзе.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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