Актёр Владимир Конкин подозревает возлюбленного дочери в причастности к её смерти

Актёр Владимир Конкин продолжает разбираться в обстоятельствах смерти дочери Софии, подозревая в причастности к трагедии возлюбленного женщины. Отмечается, родственников погибшей, в частности, насторожило, что мужчина не пытался связаться с близкими Софии.

— Этот подонок говорил, что моя дочь пила. Какое он имеет право? И он говорит об этом сейчас многим. А ещё он выставил её фото в социальных сетях, сказал про смерть. Зачем это делать? — также отметил Конкин в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Он подчеркнул, что ни один из мужчин дочери не вызывал у него доверия.

Многие друзья Софии в свою очередь отметили, что бойфренд женщины Михаил был очень ревнивым. Пара познакомилась на специализированном сайте, но у Софии были и другие поклонники.

— Она общалась с одним, потом с другим, но ни с кем не была долго. С Михаилом она встречалась последние три месяца. Он её действительно очень ревновал, но вряд ли это могло дойти до убийства, — рассказала гостья программы.

Адвокат семьи Конкиных тем временем рассматривает любые версии, включая причастность Михаила и администрации фитнес-клуба, где умерла женщина, но лично юрист склоняется к тому варианту, что трагедия могла произойти из-за дочери погибшей. Однако точную причину произошедшего установит следствие.