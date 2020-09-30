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Актёр Владимир Конкин подозревает возлюбленного дочери в причастности к её смерти

Друзья погибшей отметили, что её бойфренд был очень ревнивым.

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София и Михаил. Фото © Соцсети

Актёр Владимир Конкин продолжает разбираться в обстоятельствах смерти дочери Софии, подозревая в причастности к трагедии возлюбленного женщины. Отмечается, родственников погибшей, в частности, насторожило, что мужчина не пытался связаться с близкими Софии.

Этот подонок говорил, что моя дочь пила. Какое он имеет право? И он говорит об этом сейчас многим. А ещё он выставил её фото в социальных сетях, сказал про смерть. Зачем это делать? — также отметил Конкин в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

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Михаил уверяет, что его возлюбленная никогда бы не стала употреблять спиртное перед походом в спортзал и бассейн.

Он подчеркнул, что ни один из мужчин дочери не вызывал у него доверия.

Многие друзья Софии в свою очередь отметили, что бойфренд женщины Михаил был очень ревнивым. Пара познакомилась на специализированном сайте, но у Софии были и другие поклонники.

Она общалась с одним, потом с другим, но ни с кем не была долго. С Михаилом она встречалась последние три месяца. Он её действительно очень ревновал, но вряд ли это могло дойти до убийства, — рассказала гостья программы.

Адвокат семьи Конкиных тем временем рассматривает любые версии, включая причастность Михаила и администрации фитнес-клуба, где умерла женщина, но лично юрист склоняется к тому варианту, что трагедия могла произойти из-за дочери погибшей. Однако точную причину произошедшего установит следствие.

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Расследование загадочной гибели девушки продолжается.

Напомним, Софию Конкину доставили в больницу из фитнес-клуба 22 сентября с признаками утопления. Там она и скончалась. О смерти девушки стало известно лишь спустя два дня. Следствие проверяет криминальную версию произошедшего, поскольку девушка отлично плавала. Отец Софии, актёр Владимир Конкин, уверен, что его дочь убили.

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