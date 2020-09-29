СМИ: В крови погибшей дочери Конкина обнаружили алкоголь и снотворное

В крови скончавшейся Софии Конкиной, дочери звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина, обнаружены алкоголь и снотворное. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передаёт РИА "Новости".
По его словам, расследование гибели девушки продолжается.
Накануне стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Изучаются должностные инструкции, регламентирующие действия сотрудников фитнес-клуба, на предмет соблюдения обязательных нормативов и правил поведения в бассейне.
"Это просто невозможно". Жених Конкиной отверг версию гибели девушки из-за алкоголяМихаил уверяет, что его возлюбленная никогда бы не стала употреблять спиртное перед походом в спортзал и бассейн.
Напомним, Софию Конкину доставили в больницу из фитнес-клуба 22 сентября с признаками утопления. Там она и скончалась. О смерти девушки стало известно лишь спустя два дня. Следствие проверяет криминальную версию произошедшего, поскольку девушка отлично плавала. Отец Софии, актёр Владимир Конкин, уверен, что его дочь убили.
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