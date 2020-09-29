Информация о вакцинированных от CoViD-19 будет размещаться в едином информационном ресурсе

Данные о вакцинированных от CoViD-19 будут размещаться в едином информационном ресурсе по коронавирусу, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
Ресурс будет содержать как информацию обо всех переболевших новой коронавирусной инфекцией, так и сведения о гражданах, прошедших вакцинацию, и состоянии их здоровья. Все сделавшие прививку смогут вести дневник наблюдения на Едином портале госуслуг, а также через специальное мобильное приложение.
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Данные будут доступны специалистам в регистре вакцинированных. Это позволит эффективно контролировать ход прививочной кампании в России и учитывать жителей, имеющих иммунитет к CoViD-19.
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