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Информация о вакцинированных от CoViD-19 будет размещаться в едином информационном ресурсе

Все граждане, получившие прививку, смогут вести дневник наблюдения на Едином портале госуслуг, а также через специальное мобильное приложение.

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Фото © Pixabay

Данные о вакцинированных от CoViD-19 будут размещаться в едином информационном ресурсе по коронавирусу, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Ресурс будет содержать как информацию обо всех переболевших новой коронавирусной инфекцией, так и сведения о гражданах, прошедших вакцинацию, и состоянии их здоровья. Все сделавшие прививку смогут вести дневник наблюдения на Едином портале госуслуг, а также через специальное мобильное приложение.

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Пенсионерам и хронически больным рекомендовано оставаться дома. Руководителям компаний — организовать дистанционную работу сотрудников.

Данные будут доступны специалистам в регистре вакцинированных. Это позволит эффективно контролировать ход прививочной кампании в России и учитывать жителей, имеющих иммунитет к CoViD-19.

Напомним, суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России вырос в 1,7 раза. В правительстве назвали причины.

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