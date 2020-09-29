Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Депутат Госдумы пояснила, кого коснётся решение перевести палату на удалённую работу

Количество людей в здании сократится за счёт перевода на дом ряда сотрудников.

48
Post cover

Фото © Новодережкин Антон / ТАСС

Сегодня спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента частично переходит на удалённый режим работы. Однако, как выяснилось, такое решение не распространится на самих депутатов. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказала член палаты Елена Драпеко.

Это касается помощников, советников, которые и так выходили по очереди все. А депутаты нет. Депутаты работают, всё лето работали и сейчас работают. А весь аппарат работает в дежурном режиме, на удалёнке и по очереди дежурят в комитете почту надо забирать, звонки принимать, — пояснила Драпеко.

Более 80% российских компаний планируют сохранить удалёнку

Почти две трети позитивно встретили законопроект об удалённой работе.

По её словам, отсутствие помощников заметно сказывается на работе Госдумы. Так, с сокращением числа сотрудников увеличилось время обработки почты. Каждый из них работает по специальным спискам. Такие меры были приняты для того, чтобы в одном кабинете не находилось больше одного человека. Драпеко добавила, что в ближайшее время должно состояться заседание парламентского Комитета по культуре, однако пока не известно, в каком формате оно пройдёт.

Напомним, решение о переходе Госдумы на удалёнку было принято в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом парламентариев. Отмечается, что уже 18 депутатов были госпитализированы с CoViD-19.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.