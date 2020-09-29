Депутат Госдумы пояснила, кого коснётся решение перевести палату на удалённую работу

Количество людей в здании сократится за счёт перевода на дом ряда сотрудников.

Сегодня спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента частично переходит на удалённый режим работы. Однако, как выяснилось, такое решение не распространится на самих депутатов. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказала член палаты Елена Драпеко.

— Это касается помощников, советников, которые и так выходили по очереди все. А депутаты — нет. Депутаты работают, всё лето работали и сейчас работают. А весь аппарат работает в дежурном режиме, на удалёнке и по очереди дежурят в комитете — почту надо забирать, звонки принимать, — пояснила Драпеко.

По её словам, отсутствие помощников заметно сказывается на работе Госдумы. Так, с сокращением числа сотрудников увеличилось время обработки почты. Каждый из них работает по специальным спискам. Такие меры были приняты для того, чтобы в одном кабинете не находилось больше одного человека. Драпеко добавила, что в ближайшее время должно состояться заседание парламентского Комитета по культуре, однако пока не известно, в каком формате оно пройдёт.