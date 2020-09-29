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Академик объяснил, кто не может стать переносчиком коронавируса

Также он дал совет, кому стоит прививаться с особой осторожностью.

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Фото © Pixabay

Правильно привитый человек, у которого в результате вакцинации образовались антитела к коронавирусу, не может быть переносчиком инфекции. Об этом заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАМН Александр Гинцбург.

Привитый человек, если он правильно привит и у него образовались вируснейтрализующие антитела в определённом количестве, он не будет никогда переносчиком инфекции, — сказал вирусолог в эфире радиостанции "Вести ФМ".

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Он также рассказал, сколько раз нужно прививаться для устойчивой защиты от инфекции.

В то же время, по его словам, организм человека может не ответить на препарат, и тогда у него будут все шансы стать переносчиком вируса SARS-CoV-2, даже если до этого он делал прививку. Гинцбург уточнил, что шанс такого исхода невелик, но есть всегда. Вирусолог также уточнил, что вакцинироваться от коронавируса с осторожностью нужно людям с хроническими аутоиммунными заболеваниями, поскольку прививка от инфекции выполнит свою роль, однако существует риск обострения таких заболеваний.

Ранее Лайф сообщал, что президент Владимир Путин решил сделать прививку от коронавируса перед рабочим визитом в Южную Корею.

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