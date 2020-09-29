Академик объяснил, кто не может стать переносчиком коронавируса

Правильно привитый человек, у которого в результате вакцинации образовались антитела к коронавирусу, не может быть переносчиком инфекции. Об этом заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАМН Александр Гинцбург.

— Привитый человек, если он правильно привит и у него образовались вируснейтрализующие антитела в определённом количестве, он не будет никогда переносчиком инфекции , — сказал вирусолог в эфире радиостанции "Вести ФМ" .

В то же время, по его словам, организм человека может не ответить на препарат, и тогда у него будут все шансы стать переносчиком вируса SARS-CoV-2, даже если до этого он делал прививку. Гинцбург уточнил, что шанс такого исхода невелик, но есть всегда. Вирусолог также уточнил, что вакцинироваться от коронавируса с осторожностью нужно людям с хроническими аутоиммунными заболеваниями, поскольку прививка от инфекции выполнит свою роль, однако существует риск обострения таких заболеваний.