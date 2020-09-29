Миру предрекли окончание эпохи нефти в ближайшие годы

Крупнейшая французская топливная компания Total предрекла конец эпохи нефти к 2030 году, сообщает Bloomberg.
Это мнение более консервативно, нежели прогноз компании BP Plc, которая 14 сентября заявила о том, что эра чёрного золота уже подошла к концу. Тем не менее большинство инвесторов и руководителей нефтегазовой сферы готовятся к грядущим изменениям в отрасли.
Согласно отчёту Total спрос на энергию будет увеличиваться во всех рассмотренных сценариях, но большую его часть можно удовлетворить за счёт низкоуглеродной энергетики. По мнению аналитиков компании, в 2050 году на электроэнергию будет приходиться от 30% до 40% конечного спроса по сравнению с 20% сегодня.
"Впервые в современной истории" Путин отметил резкое сокращение зависимости бюджета от нефти и газаВ следующем году доходы из других источников займут около 70% в общем объёме.
Ожидается, что второй ключевой продукт Total, природный газ, будет играть основную роль на энергетических рынках в ближайшие десятилетия в качестве менее углеродоёмкого промежуточного топлива.
Кроме того, французский нефтегигант и его западные партнёры намерены инвестировать в солнечную и ветряную энергию, а также в аккумуляторные технологии и сети зарядки автомобилей.
Аналитики предрекли обрушение спроса на нефть в ближайшие два годаПо мнению экспертов, к декабрю спрос упадёт на восемь миллионов баррелей в сутки.
Напомним, сегодня данные торгов показали, что падение мировых цен на нефть ускорилось.
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