Миру предрекли окончание эпохи нефти в ближайшие годы

Крупнейшая французская топливная компания Total предрекла конец эпохи нефти к 2030 году, сообщает Bloomberg.

Это мнение более консервативно, нежели прогноз компании BP Plc, которая 14 сентября заявила о том, что эра чёрного золота уже подошла к концу. Тем не менее большинство инвесторов и руководителей нефтегазовой сферы готовятся к грядущим изменениям в отрасли.

Согласно отчёту Total спрос на энергию будет увеличиваться во всех рассмотренных сценариях, но большую его часть можно удовлетворить за счёт низкоуглеродной энергетики. По мнению аналитиков компании, в 2050 году на электроэнергию будет приходиться от 30% до 40% конечного спроса по сравнению с 20% сегодня.

Ожидается, что второй ключевой продукт Total, природный газ, будет играть основную роль на энергетических рынках в ближайшие десятилетия в качестве менее углеродоёмкого промежуточного топлива.

Кроме того, французский нефтегигант и его западные партнёры намерены инвестировать в солнечную и ветряную энергию, а также в аккумуляторные технологии и сети зарядки автомобилей.