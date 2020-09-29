В МИД РФ назвали визит Меркель к Навальному попыткой политизировать ситуацию

Россия расценивает посещение канцлером Германии Ангелой Меркель российского блогера Алексея Навального в немецкой клинике "Шарите" как попытку политизации вопроса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
— Потому что всё, что происходит, не имеет никакого отношения к желанию найти истину, понять, что произошло, разобраться, оказать содействие в поиске каких-то элементов, из которых можно собрать картину, — сказала дипломат в эфире радио "Комсомольская правда".
Также Захарова объяснила, почему блогера отправили лечиться в Германию. Она отметила, что решение принимали исходя из гуманитарных соображений, в том числе учитывались просьбы его семьи.
Напомним, что Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.
В МИД России рассказали о политической подоплёке в деле НавальногоВ министерстве отметили, что изъятие бутылки из гостиничного номера блогера произошло с нарушением уголовно-процессуальных процедур.
Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября стало известно о выписке блогера. Сейчас он остаётся в Германии.
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