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В МИД РФ назвали визит Меркель к Навальному попыткой политизировать ситуацию

Всё, что происходит, не имеет никакого отношения к желанию найти истину, отметили в дипведомстве.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Россия расценивает посещение канцлером Германии Ангелой Меркель российского блогера Алексея Навального в немецкой клинике "Шарите" как попытку политизации вопроса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Потому что всё, что происходит, не имеет никакого отношения к желанию найти истину, понять, что произошло, разобраться, оказать содействие в поиске каких-то элементов, из которых можно собрать картину, — сказала дипломат в эфире радио "Комсомольская правда".

Меркель посещала Навального в клинике Charite

Блогера уже выписали, но он остаётся в Германии.

Также Захарова объяснила, почему блогера отправили лечиться в Германию. Она отметила, что решение принимали исходя из гуманитарных соображений, в том числе учитывались просьбы его семьи.

Напомним, что Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.

В МИД России рассказали о политической подоплёке в деле Навального

В министерстве отметили, что изъятие бутылки из гостиничного номера блогера произошло с нарушением уголовно-процессуальных процедур.

Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября стало известно о выписке блогера. Сейчас он остаётся в Германии.

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