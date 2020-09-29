В МИД РФ назвали визит Меркель к Навальному попыткой политизировать ситуацию

Россия расценивает посещение канцлером Германии Ангелой Меркель российского блогера Алексея Навального в немецкой клинике "Шарите" как попытку политизации вопроса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Потому что всё, что происходит, не имеет никакого отношения к желанию найти истину, понять, что произошло, разобраться, оказать содействие в поиске каких-то элементов, из которых можно собрать картину, — сказала дипломат в эфире радио "Комсомольская правда".

Также Захарова объяснила, почему блогера отправили лечиться в Германию. Она отметила, что решение принимали исходя из гуманитарных соображений, в том числе учитывались просьбы его семьи.

Напомним, что Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.